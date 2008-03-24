Бывают ли дешевые лекарства хорошими?

Несмотря на то, что за окном весна, грипп не сдает своих позиций, для него такая оттепель является раздольем. Но, здесь удачное время продолжается и для производителей лекарств, в большинстве своем для тех, кто производит дорогие препараты, на рекламу которых достаточно времени уходит в телевизионном эфире.

И мы стараемся приобрести в аптеках именно раскрученные бренды.

Давайте же еще раз детально разберемся с таким заболеванием, как грипп.

По мнению некоторых медиков, он уберегает нас от других, более тяжелых заболеваний. Повышенная температура тела при гриппе активизирует нашу иммунную систему до такой степени, что она справляется не только с ним, но еще продолжительный период времени защищает наш организм от разного рода инфекций. Именно по этой причине медики не советуют сбивать температуру до 38,5 градусов.

При назначении лечебных препаратов при гриппе врач предлагает противовирусные, жаропонижающие средства, иммунностимуляторы, средства для облегчения дыхания, разжижения мокроты, антигистаминные препараты и витамины.

Их фантазии не знают предела. Так что, об экономии тут речи не идет.

А уместно ли вообще экономить, когда речь идет о гриппе? Вот что говорят специалисты: вирус гриппа постоянно мутируют, что становится причиной создания новых препаратов. Но, дорогие лекарства вовсе не означают эффективные.

Цены на лекарственные препараты зависят от показаний к применению и противопоказаний, от их побочных действий, от возможности применения их различными возрастными группами и от форм выпуска.

Оказывает влияние на цену и то, что лекарства нового поколения, как правило, комплексные.

Но, как раз такая комплексность не всегда требуется, а порой даже и вредна.

Немаловажное значение на стоимость лекарств оказывают такие факторы, как раскрученность бренда и страна-производитель. Поверьте, что любому дорогостоящему лекарству существует аналог, более дешевый по цене.

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