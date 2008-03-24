В этом году увеличится количество энцефалитных клещей

Чешские медики прогнозируют возможность резкого увеличения количества клещей в республике. Ежегодно в республике от болезней, которые переносят эти насекомые, погибает и становится инвалидами все большее число граждан. Распространение паразитов связано с усиливающимися процессами глобального потепления.

Устойчивая тенденция к росту популяции паразитов прослеживается в стране в течение последних лет. В прошлом и позапрошлом годах в некоторых чешских регионах, включая Прагу, было отмечено буквально нашествие паразитов. Их размножению, следствием которого стало, в частности, увеличение случаев заражения энцефалитом, благоприятствовала необычно теплая для центральноевропейского климата погода.

Особую тревогу вызывает тот факт, что клещей в изобилии наблюдается в пражских лесопарках и зонах отдыха других крупных чешских городов. Несмотря на обработку специальными химическими средствами газонов, садов и деревьев в коттеджных районах, там сохраняется значительное количество опасных насекомых.

Прежде всего страдают домашние животные. Так, только в Праге за ветеринарной помощью в течение каждого летнего месяца обращаются в среднем четыре тысячи владельцев собак и кошек.

Медики считают, что десятки тысяч чешских граждан заражены или перенесли опасные заболевания, которые были получены в результате укусов клещей. Лишь в прошлом году только клещевым энцефалитом в республике было инфицировано 546 человек. Болезнь необходимо установить в начальной стадии развития. Требуется длительное лечение с использованием сильнодействующих антибиотиков.

Энцефалит способствует развитию у каждого десятого больного нервных расстройств и паралича верхних конечностей. Он может проявиться в виде простого гриппа, но уже через две-три недели появляются высокая температура, головные боли и потеря сознания. Единственным эффективным профилактическим средством против клещей является вакцинация.

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