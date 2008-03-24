Здоровое питание помогает детям лучше учиться

Дети, которые правильно питаются, имеют лучшую академическую успеваемость в школе. К такому выводу пришли канадские исследователи Университета Альберты, рассмотрев диетические предпочтения, вес, рост и уровень учебной успеваемости пяти тысяч школьников.

Обогащение рациона детского питания фруктами, овощами, зерновыми и белковыми продуктами и кальцием было связано с более быстрым выполнением домашней работы, лучшими результатами тестов и экзаменов и общей хорошей успеваемостью. У тех учеников, которые регулярно употребляли пищу с большим количеством насыщенных жиров и соли, наоборот были зафиксированы плохие отметки. Школьники, получающие правильное и здоровое питание дома и вне дома, на 41% менее вероятно имели низкую грамотность. По словам специалистов, помимо социально-экономических факторов, качество питания тоже играет существенную роль для эффективности познавательных навыков растущего организма.

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