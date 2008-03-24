В Министерстве здравоохранения Украины состоится пресс-конференция на тему: "Туберкулез: угрозы и пути преодоления эпидемии", при участии министра здравоохранения Украины Василия Князевича, первого заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Николая Проданчука, председателя Комитета по вопросам противодействия ВИЛ-инфекции/СПИДа и другим социально опасным болезням Василия Петренко (Малый зал Коллегии Минздрава, 3 этаж). Телефон: 253-02-25, Е-mаіІ: press1@mоz.gоv.uа Аккредитация на месте за редакционными удостоверениями.