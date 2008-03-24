Награждение победителей конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов противотуберкулезной службы Донецкой области

27 марта 2008 г. в 11 часов в концертном зале Донецкой областной филармонии состоится торжественное награждение победителей конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов противотуберкулезной службы области.

В церемонии примут участие представители Благотворительного Фонда «Развитие Украины», Донецкой областной государственной администрации, Донецкого областного совета, Всемирной Организации Здравоохранения, Донецкой туберкулезной больницы, сотрудники кафедры фтизиатрии Донецкого национального медицинского университета, менеджеры регионального проекта. Лучшие фтизиатры получат денежное вознаграждение.

Конкурс проводится в рамках «Программы преодоления туберкулеза в Донецкой области на 2007-2011 гг.», которая осуществляется при поддержке областной государственной администрации, областного совета, Благотворительного фонда «Развитие Украины».

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в четверг, 27 марта 2008 года, в 11:00 по адресу:

г. Донецк, ул. Постышева, 117, концертный зал филармонии.