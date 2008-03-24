Фотовыставка к Всемирному дню борьбы с туберкулезом

24 марта при содействии Благотворительного фонда «Развитие Украины» и Бюро ВОЗ открывается фотовыставка, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. На выставке также будут представлены рисунки детей, больных туберкулезом. Торжественное открытие при участии представителей Фонда, ВОЗ, МЗО, других международных организаций и деятелей культуры состоится 24 марта в 14:30 в Украинском Доме (ул. Крещатик, 2), малый выставочный зал. Выставка будет работать 24-27 марта, 10:00-18:00. Вход свободный.