На Тернопольщине растет количество 14-летних мам

На Тернопольщине в прошлом году мамами стали четыре 14-летних жительницы области. А каждый десятый младенец, как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Тернопольской области, в 2007 году рожали женщины в возрасте от 15 до 19 годов. В целом в прошлом году в области родилось 11,431 тыс детей, из них 5,562 тысячи — девочки. Чаще всего рожали 20-24-летние женщины — 44%, в 25-29 лет родило 29% женщин, в 30-34 года – 12%. Родили деток и две 45-летние женщины.

808 детей, по данным главного управления статистики, в 2007 году родилось у матерей, которые не зарегистрированы в браке.