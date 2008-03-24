В Херсонском детсадике обнаружена ртуть

В Херсоне при проведении очередной проверки помещений детского сада №68 специалисты городской санэпидемстанции обнаружили наличие паров ртути.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы областной государственной администрации, ртуть обнаружена в приемной комнате ясельной группы.

Работники аварийно-спасательной службы МЧС обследовали помещение и нашли незначительные остатки ртути за детским шкафчиком. Была проведена демеркуризация помещений детского сада на площади около 60 кв. м. По состоянию на конец дня пятницы, работа детского сада прекращена до предоставления разрешения руководителями городской СЭС.