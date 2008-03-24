Сегодня - Всемирный день борьбы с туберкулезом

4 марта особая дата в истории туберкулёза. В этот день в 1882 году Роберт Кох сделал заявление об открытии туберкулезных бацилл. Через 100 лет, 24 марта 1982 года, под эгидой ООН впервые был проведён Всемирный день борьбы с туберкулезом, и с тех пор этот день ежегодно отмечается в мире. Туберкулез остается огромной глобальной проблемой общественного здравоохранения. Ежегодно в мире регистрируются почти 9 миллионов новых случаев заболевания и при этом умирают более полутора миллионов человек.

24 марта 2008 года пройдёт под девизом «Я могу остановить туберкулёз». Это больше, чем лозунг. Это мобилизующий призыв для всех. Мы можем остановить туберкулез, если:

· пациенты станут ответственно относиться к своему здоровью, своевременно и постоянно принимать препараты;

· врачи - правильно распознавать симптомы болезни, оперативно ставить диагноз и проводить лечение;

· преподаватели - доносить до учащихся правдивую информацию об этом давнем заболевании.

Необходимо помнить: узнавая как можно больше о туберкулезе, можно вовремя предотвратить его. Сегодня факты свидетельствуют, что инвестируя в диагностику и лечение туберкулеза, можно получить в среднем десятикратную отдачу.

В Донецкой области действует «Программа преодоления туберкулеза в Донецкой области на 2007 -2011 годы». Она осуществляется при совместном финансировании и поддержке со стороны БФ «Развитие Украины», Донецкого областного совета, Донецкой областной государственной администрации, администраций городов и районов области.

Дополнительная информация: В Донецкой области в 2007 году на учете состояло 11 тысяч больных туберкулёзом и было зарегистрировано более 4 тысяч новых случаев активного туберкулеза. 1363 человека умерли от туберкулеза в течение года. Около 15 % пациентов области живут с двойной проблемой: туберкулёз и ВИЧ, - это в два раза больше, чем в среднем в мире. Более 13 % больных имеют устойчивый к лекарствам туберкулёз, что в четыре раза больше, чем в среднем в мире.