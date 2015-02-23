Хвойные ванны помогут избавиться от шлаков и токсинов

Кроме механического и температурного воздействия, хвойный экстракт также оказывает и химическое воздействие на организм, так как в его состав входит множество микроэлементов, витамин В, эфирные масла, дубильные вещества, антоциановые вещества и алкалоиды.

Хвойные ванны оказывают успокаивающее и седативное действие на организм человека. Они укрепляют защитные силы организма, повышают иммунитет, благотворно влияют на состояние кожи и центральную нервную систему. Отвар является отличным потогонным и желчегонным действием. А ванны особенно незаменимы при острых респираторных заболеваниях.

Кроме всего прочего, такие ванны, особенно в сочетании с питьем хвойного отвара, способствует снижению веса, выводит шлаки, токсины и радионуклиды из организма.

Приготовить ванну в домашних условиях совсем не сложно. В теплой ванне, температурой 36-38 градусов, растворяют 50-100 мл. жидкого хвойного экстракта, 1-2 таблетки или 50-70 мг. твердого экстракта в брикете. Можно также использовать хвойную соль, которую разводят согласно рекомендациям на упаковке, обычно 100 г. соли на 200 литров воды. Кроме того, можно сделать хвойно-солевую ванну, тогда кроме хвойного экстракта в ванну добавляется до 4 кг поваренной соли или 1-2 кг морской соли.

Несложно приготовить и отвар из хвои. Для этого собираются в лесу иголки, кора и ветки еловых (около 1 кг), измельчаются и заливаются 7-8 литрами воды. Затем все это ставится на огонь и варится в течении 30 минут. После остывания, хвойный отвар выливается в теплую ванну.

Ванну лучше принимать вечером, не менее чем через час после еды, примерно за 1-1,5 до сна. В ванну нужно погружаться так, чтобы область сердца находилась над водой. Лежать необходимо в удобном положении, чтобы все мышцы были расслаблены. Под голову можно положить резиновую подушку или свернутое в виде валика полотенце. Длительность процедуры не должна превышать 15 минут. Во время приема ванны можно подливать теплую воду, но при этом следить за самочувствием. После процедуры следует принять душ, укутаться в теплое одеяло и отдохнуть лежа в постели или сидя в кресле.