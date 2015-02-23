В госбюджете предусмотрят увеличение расходов на закупку медикаментов для военных на 100 млн

В государственном бюджете на 2015 год будет предусмотрено увеличение расходов на закупку медикаментов для военнослужащих на 100 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

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"В данное время происходят изменения в Законе Украины "О государственном бюджете Украины на 2015 год", которыми предусматривается увеличить расходы на закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 100 млн грн", - сказал Селезнев.

По его словам, на сегодняшний день на счет Министерства обороны в рамках акции "Поддержи украинскую армию" для медицинского обеспечения в качестве благотворительной помощи поступило около 13 млн грн, которые распределены непосредственно между военно-медицинскими учреждениями для закупки лекарственных средств.

При этом Селезнев добавил, что в военно-медицинские учреждения поступает благотворительная помощь и в материальном виде.

"По состоянию на сегодняшний день учреждения военной медицины получили лекарственные средства и медицинское оборудование на общую сумму около 67 млн грн", - отметил спикер.

Также он сообщил, что на данное время воинские части и подразделения ВСУ обеспечены медицинским имуществом на 85%, в том числе лекарственными средствами - на 88%, перевязочными материалами - на 92%, расходным медицинским имуществом - на 73%, медицинской аппаратурой и оборудованием - на 79% и шкафами неотложной медицинской помощи - на 87%.