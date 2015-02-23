Порошенко посетил в Запорожском госпитале раненых в Дебальцево военнослужащих
Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Запорожскую область побывал в госпитале Запорожья, где посетил раненых в Дебальцево военнослужащих
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Во время общения с бойцами, Порошенко поблагодарил их за преданную службу, мужество и героизм при выполнения боевых задач. "Операция в Дебальцево - это тест на скоординированность действий, и я горжусь украинскими воинами", - сказал Порошенко.
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Глава государства вручил военнослужащим памятные подарки - именные часы. Он также поздравил военных с годовщиной Революции Достоинства.
Также во время рабочей поездки Порошенко возложил цветы к памятному знаку подвига участников Революции Достоинства и Героев Небесной Сотни в Запорожье.
Он подчеркнул, что сегодня на украинской власти лежит особая ответственность - перед Небесной Сотней, перед героями, погибшими на Донбассе.