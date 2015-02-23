В Дебальцево сложилась тяжелая социально-гуманитарная ситуация - ОБСЕ

Об этом в комментарии УНИАН сообщила старший помощник отдела прессы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ирина Гудыма.

"Мы там были (21 февраля) с 16.20 до 16.50", - сказала она.

В частности, находясь в Дебальцево, миссия зафиксировала, что в городе нет продуктов питания, воды, тепла и срочно нужны медикаменты.

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Вместе с наблюдателями ОБСЕ город посетили представители Международного комитета Красного Креста.

"Пока мы там находились, мы услышали около сотни исходных выстрелов и несколько входных выстрелов", - отметила Гудыма.

При этом она напомнила о необходимости всеми сторонами на востоке Украины предоставить миссии информацию о наличии тяжелого вооружения и данных, которые бы свидетельствовали, что такое вооружение началось отводиться от линии соприкосновения.

В миссии не исключили, что наблюдатели попытаются еще посещать Дебальцево.

Как сообщал УНИАН, ранее члены СММ ОБСЕ пыталась несколько раз попасть в Дебальцево, но не смогли этого сделать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков.