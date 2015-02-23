7 упражнений для мозга

1. Быстро сосчитать от 100 до 1 (вслух и с открытыми глазами - как и все последующие упражнения).

2. Произнести алфавит, придумывая на каждую букву слово (А - амфора; Б - белка и т. д.), как можно быстрее. Если на какой-то букве вы задержались на 30 секунд, пропустите ее.

3. Произнести 20 мужских имен, каждому дать номер.

4. 20 женских имен.

5. 20 пищевых продуктов.

6. На одну выбранную букву алфавита назвать двадцать слов, каждому дать номер.

7. Выбрать одну букву алфавита и назвать 20 слов. Закрыть глаза, сосчитать до двадцати и снова открыть.