В зоне АТО не хватает транспорта для эвакуации раненых - волонтеры

Волонтер объединения «Народный тыл» Татьяна Джафарова подчеркивает, что в зоне АТО не хватает транспортных средств для эвакуации раненых и перевозки квалифицированных врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, она сообщила на брифинге, что в последнее время работала с медиками, которые занимались эвакуацией раненых и работой в одной из больниц Артемовска. «Главный вопрос был в скорости эвакуации. Не хватало «скорых». Их не хватает всегда, но эта критическая ситуация, когда развивались события очень быстро, показала, что не хватает у нас транспорта», - сказала Джафарова.

Волонтер отметила, что много машин попали под обстрелы и вышли из строя. По ее убеждению, «при каждой бригаде должно быть минимум 2-3 машины».

По словам Джафаровой, персонал больниц Артемовска и Краматорска не успевает за потоком раненых. В частности, в больницы Артемовска обычно поступают 30-40 раненых в день, однако за последние дни поток возрос до 130-180 раненых.

«Не справляется персонал, не хватает расходных метариалов. Не был накоплен никакой запас, никто не ожидал, что будут события так развиваться, что будет очень сильно превышена потребность в том, что есть», - сказала волонтер.

Она отметила также, что не хватает медицинского персонала. «В больницах персонал среднего звена - это фельдшеры, медсестры - профессиональные, которые имеют опыт, - их нет. На энтузиазме молодежи девушки едут туда, работают добровольно. Но это не та работа, должен быть профессиональный персонал», - сказала волонтер.

По мнению Джафаровой, необходимо создать информационный штаб, который бы мог координировать автомобили «скорой», работу военных по вывозу раненых, информацию о ресурсе определенных больниц.

По ее словам, множество людей проходит обучение на полигонах, и необходимо научить их пользоваться аптечками.