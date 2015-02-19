Нижняя Силезия примет на лечение 38 раненых украинских военных

Курс реабилитации продлится три недели в здравнице Лёндек Здруй, которая специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой системы, специалисты заведения имеют большой опыт реабилитации пациентов после травм. Природными целебными ресурсами этого региона фтористые, радоновые, сульфидные минеральные воды и лечебные грязи.

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В сообщении отмечается, что первая группа военных, которые уже прошли реабилитацию, вернулась из Польши.

Напомним, первая группа раненых прошла курс реабилитации на ведущих курортах Польши Лёндек Здруй и Щавно-Здруй (воеводство Нижняя Силезия) в ноябре прошлого года. Почти месяц они находились в санаториях «Uzdrowisku Ladek-Dlugopole SA» и «Szczawno-Jedlina SA».