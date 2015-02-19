За сутки на Донбассе погибли 14 военнослужащих, 172 получили ранения
13:38, 19 февраля 2015Страна
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За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли 14 украинских военнослужащих, 172 получили ранения
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
“За минувшие сутки в результате боевых столкновений мы потеряли 14 украинских военных, еще 172 получили ранения разной степени тяжести”, - сказал Лысенко.
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