Полезные свойства какао

По содержанию цинка какао уступает лишь тыквенным семечкам, а по железу — мясу, являясь лидером по этим микроэлементам среди остальных продуктов питания.

Какао богато полифенолами — антиоксидантами, которые сокращают риск сердечных заболеваний. А жиры, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты, упреждающие образование атеросклеротических бляшек, в какао составляют больше половины его массы.

Одна из причин ухудшения памяти, внимательности и работоспособности — ухудшение мозгового кровообращения. Какао содержит флаванол, который его улучшает. Не во всех какао-порошках его много, поскольку флаванол придает напитку горький вкус, поэтому при производстве его часто удаляют. Так что для защиты мозга также лучше использовать зерна.