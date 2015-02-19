Полезные свойства какао

11:07, 19 февраля 2015
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Благодаря антидепрессанту фенилэтиламину, а также таким тонизирующим веществам, как кофеин, теофиллин и теобромин в своем составе, какао повышает настроение

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По содержанию цинка какао уступает лишь тыквенным семечкам, а по железу — мясу, являясь лидером по этим микроэлементам среди остальных продуктов питания. 

Какао богато полифенолами — антиоксидантами, которые сокращают риск сердечных заболеваний. А жиры, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты, упреждающие образование атеросклеротических бляшек, в какао составляют больше половины его массы. 

Одна из причин ухудшения памяти, внимательности и работоспособности — ухудшение мозгового кровообращения. Какао содержит флаванол, который его улучшает. Не во всех какао-порошках его много, поскольку флаванол придает напитку горький вкус, поэтому при производстве его часто удаляют. Так что для защиты мозга также лучше использовать зерна. 

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