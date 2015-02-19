Службу крови в Украине ожидают изменения





Как сообщили УНИАН в Минздраве, документ предусматривает оказание технической помощи по развитию служб переливания крови до 31 марта 2018 года.

Целью проекта является создание безопасного, полноценного и способного к самостоятельному существованию механизма заготовки донорской крови путем разработки и внедрения национальной системы безопасности крови. Проект будет действовать как в национальных, так и в региональных учреждениях здравоохранения, образовательных и исследовательских учреждениях, в частности, в Одессе, Львове, Житомире, Ривном, Киеве.

Согласно Меморандуму в течение первого года действия проекта будет проведена оценка областных станций переливания крови и трансфузиологических отделений больниц; проанализированы текущие нормативные документы в области безопасности крови и оказана техническая помощь по интерпретации директив ЕС относительно установления стандартов качества и безопасности крови и ее компонентов, гармонизированы украинские нормативные документы; будет предоставлена техническая помощь во внедрении систем надзора за безопасностью переливания крови в определенных демонстрационных заведениях.

«Благодаря этому проекту Украина сможет приблизиться к европейским стандартам качества и безопасности в работе служб переливания крови. Украина минимизирует риски заражения крови и улучшит качество препаратов из ее компонентов. Таким образом пациенты получат больше гарантий сохранения собственного здоровья», - отметила заместитель министра Алена Терещенко.