Ринат АХМЕТОВ: Благотворительностью буду заниматься всегда

Благотворительный Фонд "Развитие Украины" впервые за два года отчитывался о своей деятельности. Были подведены итоги по проектам, представлен полный финансовый отчет работы Фонда, а также презентованы направления и проекты Фонда на 2008 год. Основатель Фонда - бизнесмен и народный депутат от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ, на финансирование проектов и программ "Развития Украины" на ближайшие 5 лет, выделил 150 миллионов долларов.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ "РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ" - ВАЖНЫЙ ИНДИКАТОР УКРАИНСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Презентация годового отчета Фонда стала беспрецедентным событием для Украины. Она стала важным индикатором работы не только для "Развития Украины", но и в целом для украинской благотворительности. Знаковость события для страны в том, что возрождение традиций помощи ближнему, идет не из-за границы, а исключительно своими собственными силами.

Не менее важным событием стало объявление об официальной смене статуса Фонда: с корпоративного благотворительного фонда "Систем кепитал менеджмент" – на персональный фонд Рината АХМЕТОВА. Он стал отныне единственным основателем Благотворительного Фонда "Развитие Украины".

Обращаясь к приглашенным, в своем вступительном слове Ринат АХМЕТОВ отметил, что эта презентация для него - очень важно событие. Он считает, что в Украине есть системные проблемы, которые может победить лишь системный подход. По его мнению, об этих проблемах нужно говорить громко, а иногда кричать, если не слышат. "Мне очень нравятся слова: "У благотворительности - тихий голос". Поэтому я молча доставал из кармана и помогал тем, кто в этом нуждался. Это был мой принцип, это был мой первый этап благотворительности. Но, к сожалению, у нас в стране есть системные проблемы, и тихим голосом их никому не удастся решить", - сказал Ринат АХМЕТОВ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ - УМЕНИЕ УСЛЫШАТЬ И РАЗДЕЛИТЬ ЧУЖУЮ БОЛЬ

Корпоративный благотворительный фонд "Развитие Украины" был создан компанией СКМ в 2005 году. "Это был мой второй этап в благотворительности: этап корпоративной социальной ответственности, - заметил Ринат АХМЕТОВ. - И вот сегодня, сейчас, наступил мой третий этап благотворительности: этап персональной, личной ответственности". По его словам, благотворительностью он будет заниматься всегда. Определяя свою роль в деятельности фонда, Ринат АХМЕТОВ заметил, что она состоит из трех вещей: "определить философию фонда, создать команду, которая разделяет эту философию, и обеспечить стабильное финансирование. Какова моя философия благотворительности? Благотворительность - это умение услышать чужую боль. Благотворительность - это умение разделить чужую боль. Благотворительность - это системная борьба с системными проблемами. Благотворительность - это нацеленность на результат и открытость".

Кстати, уникальность Фонда именно в том, он придерживается принципов прозрачности, независимости, отсутствия конъюнктурности в решении проблем, желание получить наивысший эффект от вложенных усилий, профессионализм и нацеленность на достижение цели.

КОМАНДА ФОНДА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТОЙ ДЛЯ ВСЕГО И ДЛЯ ВСЕХ

Ринат АХМЕТОВ считает, что команда его Фонда должна полностью разделять философию благотворительности. "Эти люди должны иметь сердце для того, чтобы чужую боль воспринимать как свою. Эти люди должны иметь глаза, хорошее зрение, чтобы видеть системные проблемы. Эти люди должны иметь голову, а значит знания и опыт, для того, чтобы эти проблемы решать. Эти люди должны создавать не видимость работы, а работать так, чтобы каждый человек на себе мог почувствовать нашу помощь. И вся наша команда должна быть открыта. Открыта для общества, открыта для СМИ, открыта для новых идей, открыта для партнерства.", - считает Ринат АХМЕТОВ. И на самом деле команда Фонда - это люди, которые знают чего они хотят достичь, и четко придерживаются определенной стратегии.

ПРИОРИТЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА - ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Здоровье украинцев - один из главных приоритетов "Развития Украины", потому что сильное государство - это здоровая нация. Это - самый ценный ресурс развития нации. Сегодня проблемы здравоохранения кажутся не подъемными, но Фонд взялся за решение этих задач. Уникальный в этом смысле - Национальный проект Фонда "Остановим туберкулез". На его реализацию Фонд выделяет 100 млн. грн. В рамках проекта создан Меморандум "Украина без туберкулеза", который является неотъемлемой частью проекта и дает возможность всем заинтересованным сторонам присоединиться к его реализации.

Первым шагом национального проекта стала региональная Программа борьбы с туберкулезом, который будет реализован с 2007 до 2011 г. в Донецкой области, и которая будет осуществляться совместно с Донецким облсоветом и Донецкой облгосадминистрацией.

Особенное внимание Фонда - отделению реанимации областной детской больницы Донецка. Благодаря щедрому финансированию Фонда, там созданы европейские условия в предоставлении самой современной помощи детям, отделение оснащено самой новейшей медицинской аппаратурой.

"Остановим туберкулез" - это прецедент, за которым наблюдает вся страна. На примере одного региона - Донецкой области - прилагаются значительные усилия, чтобы остановить эпидемию туберкулеза. Для борьбы с этой коварной болезнью мобилизированы усилия всех медиков Донетчины, СМИ, общественных организаций.

Как результат этой работы - смертность от туберкулеза в Донецкой области снизилась на 6 %, общая заболеваемость - на 3,2 %. И это только по полгода активной работы «Развития Украины».