На данный момент из Дебальцево вывезли 167 раненых бойцов.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

"По состоянию на сейчас вывезено в Артемовск из Дебальцево 167 раненых. Многих погибших не забирали. Общее число мне неизвестно. ВСУ, Нацгвардия, МВД, добровольцы...", - отметил Семенченко.

При этом он сообщил, что «дорога жизни» Артемовск - Дебальцево свободна.

По словам Семенченко, события, которые произошли на Саур-могиле, в Иловайске, Донецком аэропорту и Дебальцево, не являются свидетельством российского превосходства. "Это свидетельство массового героизма народной армии и вопиющей некомпетентности, если не сказать больше, высших руководителей армии. Я это видел своими глазами. Не один раз. Никакая Европа нам не поможет, если мы не будем сражаться и побеждать на своей земле. Она может быть только свидетелем и причитающей плакальщицей", - констатировал комбат.