В Киеве увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ

Показатель на 10 тысяч населения составил 92,6, что ниже эпидемического порога данной недели на 8,9%, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как информирует Главное управление Государственной санэпидслужбы в Киеве, по сравнению с предыдущей неделей, 2-8 февраля, соответствующая заболеваемость увеличилась на 13,6%, но в целом эпидемическая ситуация соответствует среднегодовому уровню для соответствующей поры года.

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В отчетноqйнеделе больше всего болели гриппом и ОРВИ дети в возрасте от 5 до 14 лет. Анализ эпидемий гриппа свидетельствует, что с каждым годом среди таких больных увеличивается количество школьников, поскольку они отличаются высокой эпидемиологической активностью и высоким риском развития осложнений. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Шевченковском районе, а наименьший - в Печерском.

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С начала эпидемического сезона против гриппа и ОРВИ привито 3419 человек.