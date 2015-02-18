Выделены дополнительные объекты для размещения более 15 тысяч переселенцев из зоны АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Наталья Быстрая сегодня на брифинге в Киеве.

«Для того чтобы гарантировать каждому человеку с востока страны временное жилье, региональные штабы и органы местной власти ежедневно осуществляют поиск свободных помещений, которые можно использовать для временного проживания», - сказала она.

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«На это время по Украине определено 837 объектов разной формы собственности, в которых возможно дополнительное размещение 15 тыс. 404 человек», - сказала Быстрая.

По ее словам, наибольшее количество людей готовы разместить в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой, Ривненской и Сумской областях.

Кроме того, в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях проводятся мероприятия по обустройству инфраструктуры и вводу в эксплуатацию модульных домов семи стационарных транзитных городков. Всего собран и установлен 101 жилой дом на 3 тыс. 484 жильцов.

Уже введено в эксплуатацию 44 жилых дома на 1 тыс. 672 чел. В Харькове это 13 домов на 488 чел., в Запорожье - 14 домов на 544 чел., в Павлограде - 17 домов на 640 чел.

На очереди - открытие остальных четырех транзитных городков, сообщила Быстрая.