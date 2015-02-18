За последние недели из зоны боевых действий на Донбассе вывезли почти 9,5 тыс. человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Наталья Быстрая сегодня на брифинге в Киеве.

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«Начиная с 28 января, из городов и поселков Луганской и Донецкой областей вывезли спасатели с помощью местных властей, а также волонтеров, и самостоятельно покинули населенные пункты 9 476 человек, из которых 2 131 ребенок и 304 человека с ограниченными возможностями», - отметила она.

«Дебальцево покинули 2 877 человек, Авдеевку – 1 319, города и поселки Луганской области – 1 052 человека», - сообщила Быстрая.