Когда здания будут удобными для людей с ограниченными физическими возможностями

Как сообщила пресс-служба Госархстройинспекции, об этом во время конференции в Киеве заявил заместитель начальника управления лицензирования, обследования и паспортизации Госархстройинспекции Юрий Васильченко.

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«Государственная архитектурно-строительная инспекция предлагает изменить государственные строительные нормы, которые регулируют доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Цель изменений - внедрить в жизнь идеологию «Универсального дизайна». То есть сделать здания и сооружения одинаково доступными и комфортными для всех граждан, несмотря на их физические возможности», - говорится в сообщении.

По мнению Васильченко, ныне действующая строительная норма о доступности зданий и сооружений для маломобильных слоев населения уже морально устарела.

«Как пример, это приводит к тому, что новостройки формально обеспечиваются средствами доступности в качестве пандусов, но реально это не всегда добавляет комфорта человеку с особыми потребностями. Вместо этого происходит искусственное разделение людей по их физическим способностям, что недопустимо для европейской страны», - отметили в Госархстройинспекции.

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Поэтому в ведомстве намерены начать работу над внесением изменений в государственную строительную норму В.2.2-17: 2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Как отметили в пресс-службе, с целью более эффективной подготовки изменений инспекция до 20 марта будет проводить сбор предложений от общественности по совершенствованию данной строительной нормы.

Справка УНИАН. Государственная строительная норма В.2.2-17: 2006 «Здания и сооружения. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» была утверждена приказом Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ №362 от 2 ноября 2006 года и вступила в силу с 1 мая 2007 года. Требования данной нормы распространяются на проектирование и реконструкцию гражданских (жилых и общественных) зданий и сооружений с учетом потребностей людей, которые относятся к маломобильным группам населения, функционально-планировочные элементы зданий и сооружений, их земельные участки, а также на входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения проживания, обслуживания и рабочие места.