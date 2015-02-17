На начало февраля от российской агрессии ранено почти 11 тысяч человек

Об этом сообщил на брифинге в украинском кризисном медиа-центре советник премьер-министра Даниил Лубкивский.

«На начало февраля от агрессии России погибло более 5 тысяч человек, ранено почти 11 тысяч»,- сказал Лубкивский, представляя Черную книгу Кремля.

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Книга подготовлена на основе информации, которую предоставляют центральные и местные органы власти Украины. Книга подготовлена на 5 языках: украинском, английском, французском, немецком и русском.

«Черная книга Кремля это первый фактически экземпляр, это ориентировочная сводная информация по состоянию на начало февраля», - сказал Лубкивский.

Он отметил, что, по информации Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО, по состоянию на 1 января 2015 года количество погибших участников АТО превысило 1 300 человек, но реальные цифры могут быть намного большими. По состоянию на 2 февраля 2015 года учтено почти 1 млн человек, перемещенных с временно оккупированной территории Украины и районов, пораженных российскими вооруженными и террористическими силами. Среди временно перемещенных лиц обратились за медицинской помощью более 103 тысяч человек, из которых 25 тысяч были госпитализированы.

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Лубкивский отметил, что ежедневно Украина тратит ориентировочно 100 млн грн. на проведение АТО для защиты от российской агрессии.

В самой книге указывается, что на начало февраля от российской агрессии погибло 5 тысяч 86 человек, ранено 10 тысяч 948.