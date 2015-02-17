Население Украины за 2014 год сократилось на 144 тыс человек – Госстат

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, показатели за 2014 год предварительные и могут быть уточнены.

Количество новорожденных за год составило 465 893 человек, количество умерших – 632 667 человек.

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Миграционный прирост населения за год составил 22 592 человек, в том числе количество прибывших в страну – 542 506 человек, выбывших – 519 914 человек.

Согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения населения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.