Чехия высылает Украине гуманитарную помощь

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на канцелярию главы правительства Чехии.

Колонна состоит из четырех грузовиков, двух машин сопровождения и одной санитарной машины. Чехи везут украинцам кровельные материалы, лекарства, спальные мешки и одеяла.

Гуманитарную помощь в дорогу отправляли лично премьер Чехии Богуслав Соботка и министр иностранных дел Любомир Заоралек, а также президент чешского Красного креста Марк Юкл. Присутствовали также представители Государственной пожарной службы Чехии и крупнейшей чешской гуманитарной организации «Человек в беде» - организаторы и спонсоры помощи.

Как сказал премьер Богуслав Соботка, «чешское правительство систематически выясняет, в чем нуждается Украина, будущими неделями или месяцами мы хотим подготовить дальнейшую помощь и поддержать тем, что действительно может составлять украинским гражданам наиболее эффективную помощь».

Также министр иностранных дел Любомир Заоралек отметил, что Чехия пытается использовать перемирие, чтобы в сотрудничестве с украинским Красным крестом быстро передать самое, в том числе «спасательные наборы для раненых или обгоревших людей».

Гуманитарная помощь должна завтра под вечер прибыть в Киев.

Правительство Чехии выделило на помощь Украине более 4 миллионов долларов США. Выделенная сумма является частью программы, принятой правительством Чехии для помощи украинским гражданам, пострадавшим от военных действий.