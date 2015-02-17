На Житомирщине есть частные домохозяйства, где могут разместить более 800 переселенцев

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на оперативные данные Департамента труда и социальной защиты населения облгосадминистрации,

«По данным районных и городских штабов, на территории Житомирской области насчитывается 109 объектов всех форм собственности (12 - государственной, 30 - коммунальной, 67 - частной), в которых возможно поселение 822 человека, подавляющее большинство которых, это частные домохозяйства в сельской местности, имеющих печное отопление»,- сказано в сообщении.

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В областной службе занятости сейчас от переселенцев зарегистрировано 749 различных обращений, из них 179 человек трудоустроены, 484 получили статус безработного и 343 назначена выплата для безработных.

На Житомирщине разработана и действует Программа социальной поддержки внутренне перемещенных лиц с временно оккупированной территории, районов проведения антитеррористической операции на территорию Житомирской области, военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, других силовых структур области, принимавших участие в контртеррористической операции. Для предоставления переселенцам денежной помощи, как таким, которые попали в тяжелые жизненные обстоятельства, в 2014 году выделено 505 тыс. грн и профинансировано на сумму 175,7 тыс. грн, а на 2015 год для этого предусмотрено 500 тыс. грн.

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Для обеспечения переселенцев условиями временного проживания в учреждениях, предприятиях, организациях области, питанием, осуществление безопасного и регулярного перевозки учащихся, детей к месту учебы в сельской местности в прошлом году было выделено в рамках этой программы 3995 тыс. грн и профинансировано 1187,7 тыс. грн. На 2015 год предусмотрено выделение 2588 тыс. грн.

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Количество переселенцев, прибывающих на территорию Житомирщины из районов проведения антитеррористической операции, постоянно увеличивается. По оперативным данным, по состоянию на 16 февраля, в область приехало 6843 переселенца.

«Сейчас граждане обеспечены временным жильем, медицинским обслуживанием, продуктами питания и товарами первой необходимости»,- утверждают в ОГА.