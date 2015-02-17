В Львовскую область с востока переехали 3 детских дома семейного типа
09:38, 17 февраля 2015Страна
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В Львовскую область за время проведения антитеррористической операции из Донецкой и Луганской областей переехали три детских дома семейного типа
Как сообщил УНИАН начальник службы по делам детей Львовской ОГА Владимир Лыс, из зоны проведения АТО на территорию Львовской области переехали три детских дома семейного типа, в которых воспитывается 20 детей и одна приемная семья.
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“В частности, одна семья приобрела жилье в Сокальском районе, две другие снимают жилье в Бориславе и Трускавце. Приемная семья живет во Львове”, - отметил В.Лыс.
Он добавил, что всем семьям полностью восстановлено выплату социальной помощи и денежное обеспечение.
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