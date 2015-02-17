В Львовскую область с востока переехали 3 детских дома семейного типа

Как сообщил УНИАН начальник службы по делам детей Львовской ОГА Владимир Лыс, из зоны проведения АТО на территорию Львовской области переехали три детских дома семейного типа, в которых воспитывается 20 детей и одна приемная семья.

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“В частности, одна семья приобрела жилье в Сокальском районе, две другие снимают жилье в Бориславе и Трускавце. Приемная семья живет во Львове”, - отметил В.Лыс.

Он добавил, что всем семьям полностью восстановлено выплату социальной помощи и денежное обеспечение.