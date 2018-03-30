Министерство здравоохранения будет реформировать Службу крови Украины

"Служба крови Украины, как составная часть здравоохранения, имеет стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности", - такой была главный посыл совещания, которое состоялось в Министерстве здравоохранения, сообщили УНИАН в пресс-центре МОЗ Украины.

20 марта 2008 года в Минздраве состоялось совещание по вопросам развития Службы крови Украины. В совещании приняли участие министр здравоохранения Украины Василий Князевич, его заместитель Виктор Рибчук, представители Совета нацбезопасности и обороны Украины, заместитель министра финансов Украины, начальники областных управлений здравоохранения, главные врачи заведений переливания крови из разных регионов Украины и другие.

Во вступительном слове министр здравоохранения Украины Василий Князевич отметил, что состояние, в котором оказались отечественные донорские службы, на сегодня не просто катастрофическое, а несет угрозу национальной безопасности Украины. "Присутствие сегодня на совещании широкого представительства разных ветвей власти свидетельствует, что проблема вышла за рамки исключительно медицинской отрасли. Ситуация, когда отсутствует единая система контроля, когда станции крови подчиняются разным руководителям, привело к тому, что практически утеряно такое понятие, как добровольное донорство, под угрозу поставлены человеческие жизни. Бесконтрольна проблема распространения опасных болезней через донорскую кровь. Я готов вместе с вами разработать и утвердить структурные изменения в системе функционирования донорских служб. И научная мысль, и общественная будут учтены", - заверил Василий Князевич.

Виктор Рыбчук обратился к заместителям глав государственных администраций с просьбой рассмотреть вопрос оплаты проезда доноров из сельской местности в специализированные заведения переливания крови региона.

Остановившись на проблемах донорства, заместитель министра отметил: "Предметом особенного внимания руководителей и медицинских работников Службы крови Украины является инфекционная безопасность донорской крови и ее компонентов.

Служба крови Украины через тендерные закупки должна быть обеспечена высокочувствительными и высокоспецифическими тест-системами. Минздрав Украины должен в сжатые сроки утвердить национальный норматив показателей качества тест-систем и Порядок их контроля.

Необходимо срочно проработать Порядок обследования донорской крови и ее компонентов на маркеры инфекций, которые передаются кровью. Ведь использования не высокочувствительных тест-систем приводит к значительным потерям донорских контингентов".

По словам Рыбчука, закупка контейнеров для заготовки донорской крови с интегрированными фильтрами лейкоцитов, которая будет проведена Минздраве в 2008 году, значительно повысит безопасность донорской крови и ее компонентов. Минздрав также планирует внедрение других технологий вирусной инактивации.

Согласно статистики, в Украине почти 10 тысяч человек работает в специализированных заведениях и отделениях переливания крови Украины.

Ежегодно заведения службы крови и отделения трансфузиологии заготовляют 851 тысячи доз крови, изготовляют 900 тысяч доз компонентов крови для трансфузий и 69 тысяч литров плазмы для фракционирования, из которых получают 13,8 тысяч литров альбумина, 56 тысяч доз иммуноглобулинов, 70 тысяч доз криопреципитата и 37 тысяч доз Полибиолина.

Для Минздрава Украины крайне актуальным является вопрос социальной защиты многотысячной команды работников Службы крови Украины.

Относительно разработки проектно-сметной документации по проектированию и строительству завода переработки плазмы крови - Министерство неоднократно обращалось в Секретариат Президента Украины, Кабинет Министров Украины, Минфин и Комитет ВР по вопросам здравоохранения с просьбой предусмотреть в Государственном бюджете Украины на 2008 год необходимых средств, но окончательное решение не принято.

Современные подходы к организации здравоохранения требуют проведения эффективной и быстрой реструктуризации Службы крови Украины.

Приоритетом должна стать централизация заведений переливания крови в регионах с целью создания управляемой, самодостаточной структуры, которая сможет гарантировать качество и безопасность заготовленной донорской крови и ее компонентов в необходимых объемах опираясь на стандарты качества выработанных компонентов и препаратов, которые являются характерной чертой для всех служб крови развитых стран.

Главными инициаторами должны стать органы здравоохранения, а исполнителями должны быть органы региональной власти.

По итогам совещания было решено подготовить и подать в Кабинет Министров Украины проект "Концепции развития донорства крови и ее компонентов на 2009 - 2013 года"; обеспечить укрепление материально-технической базы заведений и учреждений переливания крови согласно табелей оснастки на базе имеющейся специализированной инфраструктуры; разработать и утвердить порядок контроля качества (медицинские показатели) систем теста для скрининга донорской крови и ее компонентов на маркеры инфекций, которые передаются с кровью; внедрить в учебные планы медицинских, фармацевтических учебных заведений ІІІ-ІУ уровней аккредитации, факультетов последипломного образования и учреждений последипломного образования обязательного курса из клинической и производственной трансфузиологии; Создать Национальный Совет по трансфузиологии и соответствующие Советы при управлениях здравоохранения и лечебно-профилактических учреждениях и заведениях; создать систему управления запасами компонентов и препаратов крови для оперативного их использования. Участники совещания приняли также ряд других актуальных решений.