Львовский сурок Мышко прогнозирует раннюю весну

15 февраля на Сретенье львовский сурок Мышко спрогнозировал раннюю весну.

Как передает корреспондент УНИАН, «прогноз» сурка озвучил директор Львовского городского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович.

«Сегодня молодой сурок Мышко окончательно проснулся, много свистел и не увидел свою тень. Это значит, что весна будет ранней, не позже, чем через четыре недели с сегодняшнего дня», - сказал Антахович.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году львовский сурок Мышко увидел свою тень и напророчил позднюю весну.