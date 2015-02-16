Львовский сурок Мышко прогнозирует раннюю весну
09:28, 16 февраля 2015Страна
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Весна будет ранней, не позже, чем через четыре недели с сегодняшнего дня
Львовский сурок Мышко прогнозирует раннюю весну / Фото: УНИАН
15 февраля на Сретенье львовский сурок Мышко спрогнозировал раннюю весну.
Как передает корреспондент УНИАН, «прогноз» сурка озвучил директор Львовского городского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович.
«Сегодня молодой сурок Мышко окончательно проснулся, много свистел и не увидел свою тень. Это значит, что весна будет ранней, не позже, чем через четыре недели с сегодняшнего дня», - сказал Антахович.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году львовский сурок Мышко увидел свою тень и напророчил позднюю весну.
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