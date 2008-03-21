Будущее украинского здравоохранения - за телемедициной

В Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины состоялась телеконференция при участии кардиохирургов Украины, России и США (представители Детской клиники “Children’s” (Сиэтл, США).

Прямая трехсторонняя встреча в телепространстве сталаначалом налаживания сложной технической системы, которая вскоре будет использоваться в Центре при проведении операций и консультировании больных.

Ведущие кардиологи Украины изучали возможности телемедицинских систем для налаживания постоянной бесперебойной консультативной работы. На протяжении сеанса директор центра И.М. Емец оперировал тяжелобольного пациента 8-дневного возраста и консультировался со специалистами США в прямом эфире.

Информационный комплекс Центра позволил качественно передавать результаты многообразных видов обследования, а также “вживую” транслировать ход операций.

Участники телеконференции обсудили перспективы телемедицины, как направления в сфере здравоохранения и ее широкого внедрения на территории Украины.