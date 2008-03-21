Французы требуют легализации эвтаназии

Смерть неизлечимо больной француженки Шанталь Себир, требовавшей разрешения на эвтаназию, породила во Франции широкую дискуссию вокруг возможности разрешения добровольного ухода из жизни.

52-летняя Шанталь Себир, страдающая от неизлечимой болезни и просившая у французских властей разрешения на эвтаназию, накануне была найдена мертвой у себя дома. Суд ранее отказал Себир в эвтаназии. Не смог помочь Себир и президент Николя Саркози, который лишь предложил провести расширенный консилиум врачей.

После смерти неизлечимо больной женщины во французском обществе стали обсуждать так называемый закон Леонетти от 22 апреля 2005 года, согласно которому больной может отказаться от медпомощи, продлевающей жизнь. Такой уход из жизни называют в обществе "пассивной эвтаназией", в то время как Себир требовала права на "активную эвтаназию" - немедленную смерть.

Французский госсекретарь по делам семьи Надин Морано считает, что для 99% случаев существующее законодательство подходит. Однако для 1% - к нему относится случай с Себир - нужен особый подход, по ее мнению. Морано предлагает создать "национальную комиссию по эвтаназии, которая займется рассмотрением исключительных, особо серьезных случаев".

С осторожностью относится к легализации эвтаназии и председатель Национальной Ассамблеи (палата парламента) Франции Бернар Аккуае.

"Я думаю, что эту особенно серьезную проблему надо рассматривать не торопясь, не поддаваясь давлению тех, кто выступает за активную эвтаназию", - сказал он.

Из слов Аккуае понятно, что вряд ли законодатели легко уступят свои позиции и согласятся на эвтаназию.

Среди самых активных защитников эвтаназии - правозащитница Мари Юмбер, которая пять лет назад сама помогла своему сыну уйти из жизни.

Она требовала тогда у президента Жака Ширака применить эвтаназию для сына Винсана, который после страшной автомобильной аварии ослеп, онемел и был полностью парализован. В 2003 году, получив отказ, мать выполнила пожелание сына самостоятельно - с согласия мужа и двух сыновей она ввела Винсену крупную дозу снотворного. Суд обвинил Юмбер в убийстве, однако спустя два года женщина была оправдана.

"Вот уже пять лет я добиваюсь применения эвтаназии для исключительных случаев, и все это, чтобы сейчас придти к такому исходу: женщина, которая в полном одиночестве у себя дома кончает жизнь самоубийством", - утверждает Юмбер, сторонница срочного внесения поправок в закон об эвтаназии.

"С одной стороны, я с облегчением воспринимаю, что она больше не страдает. Но это вызывает у меня гнев, потому что... вот еще один человек, который вынужден прятаться, чтобы умереть, и умереть в полном одиночестве", - говорит Юмбер.

С ней не согласен Жан Леонетти, автор закона 2005 года. "Она не просила применения этого закона. Это не было ее выбором. Ее выбором была просьба о самоубийстве", - заявил Леонетти.

Тем временем у французской прокуратуры пока нет четких данных о причинах смерти Себир. Определить их по внешним признакам не удалось. Решается вопрос о необходимости вскрытия. Адвокат покойной Жиль Антонович убежден, что необходимости в нем нет. "Если они произведут вскрытие, это будет постыдно", - заверяет он.

Возможным, хотя и маловероятным, решением проблемы может стать пересмотр закона Леонетти. В частности, премьер-министр Франции Франсуа Фийон поручил Жану Леонетти "провести анализ и оценку" текста закона.

Адвокат Антонович ранее утверждал, что просьба Себир соответствовала существующему закону от 22 апреля 2005 года. По его мнению, технически это не является эвтаназией.