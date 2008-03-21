Низкокалорийное питание подавляет выработку гормонов

Тестостерон определяет ваш потенциал в плане мышечного роста и влияет на уверенность в себе, агрессивность и драйв. Половая функция – размеры тестикул, объем спермы, плотность рецепторов тестостерона и сексуальный драйв – также зависит от уровня тестостерона в крови. Адекватный уровень этого гормона определяет результативность занятий бодибилдингом и другими видами спорта, особенно если не используются препараты тестостерона.

Бразильские ученые сообщили, что диета играет критически важную роль в метаболизме тестостерона и поддержании половой функции. У крыс, посаженных на низкокалорийную диету, уменьшился вес половых органов, снизились уровень тестостерона в крови, плотность его рецепторов, объем семени и половая агрессивность. Низкопротеиновые диеты таких эффектов не продемонстрировали.

Исследование еще раз подтвердило важность адекватной калорийности питания в условиях занятий спортом. Недостаток калорий снижает уровень тестостерона и делает затруднительным, а иногда почти невозможным построение мышечной массы посредством тренировок с отягощениями.

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