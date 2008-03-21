Гипертоники быстрее стареют

Люди с высоким артериальным давлением находятся в группе риска развития слабоумия и быстрого старения. Высокое давление увеличивает также риск физической слабости, включая невозможность поднимать предметы, спускаться или подниматься по лестнице и самостоятельно мыться.

Кровяное давление затрагивает много аспектов жизни человека, говорят врачи военно-медицинской школы Гарварда (США). Это условие влияет не только на сосудистую систему, сердце, мозг и почки, но и на выполнение элементарных действий и физическую активность.

Медики рассмотрели данные о здоровье 999 человек, среди которых 70 процентов имели высокие показатели давления. Учащенный сердечный цикл на 36 процентов увеличивал риск развития непреодоления физических препятствий при самостоятельном передвижении.

Кроме того, исследователи Университета штата Мэриленд отметили, что состояние артерий связано с умственной функциональностью. Люди с напряжением артерий показывают снижение в памяти, внимани и концентрации и быстрое старение мозговых клеток, как показал медицинский обзор 1 тыс. 749 человек. У гипертоников были зафиксированы признаки раннего слабоумия и ухудшения познавательных навыков.

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