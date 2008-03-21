Украинских судей будут лечить по особенному Президентскому Указу

Кабмин должен выделить финансирование

Президент Украины подписал Указ о медицинском и бытовом обслуживании судей административных судов, сообщает http://www.president.gov.ua. Согласно Указу с целью обеспечения медицинского и бытового обслуживания судей административных судов Украины, они и члены их семей приравнены к судьям Высшего хозяйственного суда. Кабинету Мнистров дано указание обеспечить финансирование расходов на медицинское и бытовое обслуживание судей административных судов.

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