В украинской «сгущенке» вместо молока - растительные жиры

Около половины украинской «сгущенки» содержит вместо молока растительные жиры.

Такие данные УНИАН предоставил научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ".

Согласно данным центра, тестирование выявило, что из девяти украинских марок сгущенного молока, которые были отобраны для экспертизы и на упаковке которых не было упоминания о содержании растительных жиров, продукция четырех марок практически не содержит молока и имеет значительную долю растительных жиров.

Лабораторные исследования показали, что только пять образцов содержали молоко: в них немолочный жир не был обнаружен. Это «сгущенка» "Зотов", "Альтек", "Первомайский МКК", "ЛаннА" и "ЭлитГрупп".

У четырех образцов был обнаружен растительный жир, в частности, в сгущенке "Заречье" оказалось около 20% жира немолочного происхождения, продукция "Ічня" и "Городоцький МКК" содержат около 90% немолочного жира, а продукция "Бахмачконсервмолоко" - около 95%.

Кроме того, согласно данным центра, в продуктах "Альтек" и "Бахмачконсервмолоко" были обнаружены споры плесени.

В ходе тестирования было проверено 9 отечественных торговых марок сгущенного молока ("Зотов", "Первомайский МКК", "ЭлитГрупп", "ЛаннА", "Альтек", "Заречье", "Бахмачконсервмолоко", "Городоцький МКК" и "Ічня"), не предполагающих, согласно ГСТУ 4274:2003, наличие в продукте растительных жиров.