Вред масла и животных жиров не доказан - ученые

В рекомендациях, выпущенных в США в 1977 году, а в Великобритании – в 1983 году, предлагается сократить употребление насыщенных жиров до 10% от общего количества калорий, а общее количество жиров до 30%, пишут Новости Израиля.

Теперь исследователи утверждают, что эти рекомендации не были основаны на серьезных доказательствах. Более того, поскольку именно жиры стали считаться самой вредной пищевой составляющей, органы здравоохранения не уделяли достаточно внимания углеводам, большое употребление которых привело к резкому росту ожирения.

Самое интересное, что, как выясняется, в исследовании, на котором базировались рекомендации, не принимали участие ни женщины, ни здоровые мужчины, а все данные, на основании которых были сделаны выводы, были собраны у небольшой группы нездоровых мужчин.