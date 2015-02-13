Как быстро "включить" мозг

Примите прохладный душ

Он разбудит ваш мозг, пишет med2.ru. Перспектива может показаться не очень заманчивой, особенно если за окном холодно. Но это средство очень действенное, так что советуем всё же попробовать.

Включите музыку поэнергичней

Если вы всёрьёз решили начать новую, "энергичную" утреннюю жизнь, то запишите CD или создайте плей-лист ритмичной музыки, которая вам нравится. Вам захочется двигаться. Возможно, вы даже потанцуете подо что-нибудь оптимистичное – это только приветствуется.

Высыпайтесь как следует

Если вы не спали полночи, то утром вам придётся туго, как ни крути. Потребность во сне у всех людей разная: кому-то хватает пяти часов, а кому-то и восьми мало. Вы должны спать ровно столько, сколько это необходимо именно вашему организму. Оптимальная стратегия такова: 1. отправляйтесь спать, как только почувствуете усталость; 2. просыпайтесь каждое утро в одно и то же время.

Выпивайте стакан фруктового сока

Неважно какого – апельсинового, яблочного, виноградного или ананасового. Все эти (и многие другие) соки содержат сахара, питательные вещества и витамины, которые "заправят" клетки вашего мозга солидным количеством энергии. И клетки смогут тратить эту энергию на протяжении всего дня для "общения" друг с другом.

Вдохните аромат свежемолотого кофе

Запах кофе по утрам легко устроить, если вы любитель этого напитка. Согласно результатам некоторых исследований, от кофе активность мозга будет повышаться вместе с уровнем физической энергии. Только не переусердствуйте: если кофе будет слишком много, то вместо бодрости вы получите стресс и тревогу.

Зелёный чай – великолепная альтернатива кофе

Зелёный чай (как, впрочем, и чёрный) прекрасно тонизирует. Он стимулирует активность и обеспечивает питательными веществами, которые сохранятся в организме на протяжении всего утра.