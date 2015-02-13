Директора Национального института рака изберут на публичном конкурсе

Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.

По словам министра Александра Квиташвили, в ближайшее время в Минздраве Украины будет сформирована комиссия по отбору кандидатов на должность директора, чтобы уже в середине марта назначить руководителя института.

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По его словам, в состав этой комиссии войдут международные эксперты, медицинские и научные специалисты, представители трудового коллектива института. Они должны разработать требования к кандидатам и порядок подачи необходимых документов.

Министр подчеркнул, что «важным критерием отбора претендентов на пост руководителя национального онкологического учреждения должна быть четкая и понятная программа ее развития».

Минздрав Украины не может игнорировать мнение трудового коллектива и профсоюзов Национального института рака, поэтому обсуждение окончательных кандидатов и предложенных ими программ развития состоится непосредственно с трудовым коллективом и профсоюзами НИР. Фактически, именно сотрудники НИР определят достойного руководителя из числа нескольких кандидатов.

Состав комиссии, требования к кандидатам и перечень необходимых документов Минздрав обнародует в ближайшее время.