Директора Национального института рака изберут на публичном конкурсе
Минздрав инициирует публичный отбор кандидатов на должность руководителя Национального института рака в связи с окончанием срока контракта Игоря Щепотина
Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.
По словам министра Александра Квиташвили, в ближайшее время в Минздраве Украины будет сформирована комиссия по отбору кандидатов на должность директора, чтобы уже в середине марта назначить руководителя института.
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По его словам, в состав этой комиссии войдут международные эксперты, медицинские и научные специалисты, представители трудового коллектива института. Они должны разработать требования к кандидатам и порядок подачи необходимых документов.
Министр подчеркнул, что «важным критерием отбора претендентов на пост руководителя национального онкологического учреждения должна быть четкая и понятная программа ее развития».
Минздрав Украины не может игнорировать мнение трудового коллектива и профсоюзов Национального института рака, поэтому обсуждение окончательных кандидатов и предложенных ими программ развития состоится непосредственно с трудовым коллективом и профсоюзами НИР. Фактически, именно сотрудники НИР определят достойного руководителя из числа нескольких кандидатов.
Состав комиссии, требования к кандидатам и перечень необходимых документов Минздрав обнародует в ближайшее время.