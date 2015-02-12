Правительство не планирует повышать пенсионный возраст

«Что касается слухов об увеличении пенсионного возраста, мы сейчас предусматриваем только изменения относительно спецпенсий, конкретных категорий спецпенсий, дополнительных изменений относительно пенсионного возраста мы сейчас не предвидим», - сказала она.

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Вместе с тем Яресько сообщила, что правительство готовится к пенсионной реформе, которая должна снизить дефицит Пенсионного фонда и привести пенсионную систему к европейским стандартам.

«Нет, мы не предлагаем Верховной Рады на следующую неделю повышение пенсионного возраста в целом, а только в отношении некоторых категорий спецпенсий, чтобы только усилить справедливость в нашей пенсионной системе», - подчеркнула она.

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Справка УНИАН. В настоящее время в Украине насчитывается более 13 млн пенсионеров, а средняя пенсия по стране составляет порядка 1670 грн при обозначенной законом минимальной зарплате 1218 грн. Выплаты пенсий в Украине проводятся регулярно с 4 по 25 число каждого месяца, при этом ежемесячный транш составляет порядка 20-21 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2015 год предполагает объем отчислений, который будет направлен из госбюджета на нужды Пенсионного фонда Украины, на уровне 80,9 млрд грн, в том числе дотации на выплату пенсий и пенсионных надбавок составят 61,9 млрд грн, финансирование покрытия дефицита Пенсионного фонда – порядка 19 мдрд грн.

Согласно изменениям в Налоговый и Бюджетный кодексы, принятым в конце 2014 года, в Украине с 1 января вводится налогообложение пенсий, объем которых превышает три минимальных зарплаты (свыше 3600 грн). При этом индексация пенсий и общее повышение социальных стандартов возможно не ранее 1 декабря 2015 года при условии благоприятного финансово-экономического положения в стране.

Кабмин принял решение не осуществлять с 1 декабря 2014 года социальные выплаты гражданам, которые находятся на территориях, не контролируемых украинской властью. В то же время, как отмечал министр соцполитики Розенко, все выплаты жителям Донецкой и Луганской областей начисляются на личные счета и будут выплачены сразу же, как только они переедут на контролируемую Украиной территорию.