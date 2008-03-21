Скорая «банановая» помощь

Даже здоровые люди часто попадают в неприятную ситуацию, когда после употребления избыточного количества острых кушаний, кофе, газированных напитков и тому подобное появляется боль и дискомфорт в желудке. В таком случае полечитесь... бананом. Он успокоит и боль, и тошноту. Хотя от тошноты самым быстродействующим лекарством будет имбирь. Он поможет даже тем, кого укачивает в транспорте. Перед поездкой выпейте 1/3 чайной ложки корня имбиря, и ваше путешествие пройдет без проблем.