Аллергия - от туши для глаз

В древние времена египтянки сами готовили тушь для ресниц. Для этого в глиняной посуде толкли уголь, добавляли к нему сажу и тоненькой палочкой наносили эту смесь на ресницы. Сейчас подобные манипуляции не нужны - купить брасматик можно в любом специализированном магазине. Но для многих такая покупка является настоящей проблемой. Ведь этот продукт был и остается лидером по количеству аллергий, вызванных косметическими средствами.

Как правильно выбрать? Реакция на тушь может быть достаточно разной - от зуда до появлению пятен вокруг глаз. В таком случае дерматологи обычно советуют просто сменить тушь на другую. Потому, правило первое: хорошая тушь должна содержать "полезные безделушки": протеины, витамины, норковое, касторовое масла, натуральный воск, который дает ресницам блеск и смягчает негативное влияние "химии".

Для ресниц самое главное - лучше меньше, но лучше. Длинные и густые не стоит красить тушью, которая удлиняет и распушивает. В состав первой входит фетровая пыль, а другая может содержать смолу, полимеры, угольную пыль, которая раздражает кожу вокруг глаз. Самая агрессивная тушь - водостойкая. Потому нею лучше пользоваться лишь время от времени - когда падает снег или идя на пляж. В любом случае придерживайтесь второго правила: хорошая тушь должна содержать на упаковке отметки "гипоаллергенно", "безопасно", "проверенная окулистом", "прошла дерматологический контроль".

Правило третье: выбирая тушь, ее не пробуют лишь на вкус, все другие манипуляции допустимы. Можно ее понюхать, нанести на кожу с внутренней стороны запястья. Если маскара неприятно пахнет, не стоит ее покупать - содержит много химических растворителей. На коже после нанесения туши не должно быть покраснения, зуда.

Как правильно хранить? Тушь нужно не хранить, ею нужно пользоваться. На упаковке производители указывают срок хранения продукта в запечатанном виде. С того момента, как тушь впервые нанесли на реснице, она пригодна к использованию не больше 2-4 месяцев. Потом в ней начинают размножаться множество вредных бактерий. Брасматик меняют, по меньшей мере, раз в квартал.

Чтобы ресницы казались более длинными и более густыми, перед нанесением туши их можно немного припудрить. Снимать тушь нужно специальной жидкостью или с помощью масла.