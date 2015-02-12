Из зоны боевых действий на Донбассе уже эвакуировали 1,9 тыс. детей

Из зоны боевых действий на Донбассе с 24 января эвакуировали 1 тыс. 898 детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики со ссылкой на информацию Донецкой и Луганской областных государственных администраций.

Так, из Донецкой по состоянию на 11 февраля вывезли 1 тыс. 751 ребенка, из Луганской - 147 детей.

Как сказано в сообщении, дети, в соответствии с их потребностями и условиями пребывания, перевезены в разные заведения, учреждения оздоровления и отдыха, общеобразовательные заведения, которые находятся на безопасной территории Донецкой и Луганской областей и в других областях Украины.