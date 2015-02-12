За сутки в зоне АТО ранен 21 украинский военный

В течение суток в зоне проведения АТО погибли двое украинских военных, 21 - ранен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил и.о. пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его данным, за сутки террористами совершено 104 обстрела позиций сил АТО.

«В результате обстрелов и боевых столкновений Украина потеряла двух военнослужащих, еще 21 военнослужащий получил ранение разной степени тяжести. Военные доставлены в медицинские учреждения», - сообщил он.

Селезнев также заметил, что по состоянию на сегодняшний день в госпиталях находятся 594 военных, из них 27 - тяжелораненых.