Состоится пресс-брифинг «Помощь мирному населению городов на линии огня»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 12 февраля, 13:00-14:00, в ИА «Українські новини» состоится пресс-брифинг Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба Рината Ахметова. В ходе мероприятия представитель Штаба расскажет о том, как осуществляется помощь мирному населению городов, находящихся на линии огня, а также переселенцам из этих территорий.

Напоминаем, что 22 января Гуманитарный штаб Рината Ахметова представил новый проект помощи мирным жителям городов Донецкой и Луганской областей, которые находятся на линии огня.

Аккредитация журналистов по телефонам: (044) 494 31 65, пресс-центр

Адрес: ул. Эспланадная, 20.

Справка:

Гуманитарный штаб Рината Ахметова создан 6 августа 2014 года с целью оказания максимальной помощи мирным жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в результате боевых действий. Основные направления деятельности Штаба – помощь продуктами питания; оказание медицинской, в том числе психологической помощи; помощь детям; адресная помощь.

При Штабе работает горячая линия - единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua.