ВОЗ поможет Украине закупить вакцины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время встречи с медиками региона сказал министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.

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«Украина будет получать помощь от ЮНИСЕФ и ВОЗ при закупке вакцин и многих препаратов, которые просто необходимы для страны. Это даст нам возможность на очень высокое соотношение цены и качества, плюс гарантированно получать препараты в одно и то же время», - сказал Квиташвили.

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По его словам, в Украине сложилась катастрофическая ситуация с вакцинацией населения, и это может представлять опасность для уровня заболеваемости по всей Европе. Министр подчеркнул, что помощь ЮНИСЕФ и ВОЗ поможет исправить ситуацию.

«По вакцинации Украина в катастрофическом состоянии. У нас по кори покрытия около 27% и сейчас Украина представляет опасность для Европы по вспышке кори. Я надеюсь, что этого не будет. Это уровень низко развитых стран, и это надо менять. Поэтому помощь таких организаций, как Детский фонд, ВОЗ по поставке качественных лекарств через их системы закупок освободит нас от различных претензий», - отметил Квиташвили.