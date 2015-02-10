В Киеве начался семинар по лечению посттравматической стрессовой реакции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, основная цель тренинга - обучить специалистов методам и формам предотвращению и лечению посттравматической стрессовой реакции.

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В рамках семинара участники получат, в частности, знания Правил выживания во время боевых действий, реабилитации боевой психологической травмы (БПТ), пост-травматической стрессовой реакции (ПТСР) и получат навыки психологического консультирования с соблюдением Правил выживания во время боевых действий.

Во время семинара его участники будут обсуждать техники для преобразования переживаний войны и ознакомятся с основными правилами безопасности во время работы с ветеранами.

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Лекции семинара будет проводить команда Фрэнка Пьюселика, доктора психологии, что является одним из трех основателей нейролингвистического программирования, кодирования психики. НЛП (от англ. Neuro-linguisticprogramming) - направление в психотерапии и практической психологии, изучающая закономерности субъективного опыта людей через раскрытие механизмов и способов моделирования поведения и передачи выявленных моделей другим людям. В течение шести дней своими знаниями с присутствующими делиться Александр Сударкин - практикующий психолог, бизнес-тренер, сертифицированный тренер программ по профессиональной коммуникации с опытом работы более 10 лет.

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Семинар проходит при содействии Министерства здравоохранения Украины, которое представляет директор Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Ирина Пинчук.