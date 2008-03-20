С 1 апреля маркировка продуктов питания с трансгенами будет расширена

С 1 апреля маркировка продуктов питания, содержащих генно-инженерно-модифицированные микроорганизмы /ГММ/, будет расширена. Как сообщили сегодня в Роспотребнадзоре, соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач РФ, глава ведомства Геннадий Онищенко.

Отныне производителям необходимо будет указывать, что продукт содержит живые ГММ, либо получен с их использованием. При этом новые пищевые продукты, произведенные из генно-модицицированных организмов /ГМО/ растительного происхождения и изготовленные в РФ, а также импортные продукты питания с содержанием ГМО, впервые ввозимые на российскую территорию, подлежат госрегистрации.

Рассмотрев документы и экспертные заключения, Роспотребнадзор принимает решение о госрегистрации и выдает заявителю соответствующее свидетельство. Сведения о прошедших госрегистрацию ГМО вносятся в Государственный реестр пищевых продуктов, материалов и изделий, разрешенных для изготовления в России или ввоза на территорию РФ и оборота.

Кроме того, прошедшие необходимую регистрацию продукты с содержанием ГММ будут исследоваться на соответствие санитарным правилам и нормам при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей во время ввоза из-за рубежа, производства, а также хранения, перевозки и реализации.

ami-tass.ru